Herrera submete-se a cirurgias ao nariz e orelhas

Mexicano já se juntou ao restante plantel e afirma estar "totalmente recuperado".

12:19

O capitão do Futebol Clube do Porto, Héctor Herrera, confirmou através de um comunicado publicado na rede social Twitter que foi operado ao nariz e às orelhas durante as férias.O jogador já se juntou ao restante plantel no estágio da equipa que decorre em Lagos e onde o Porto já foi colocado à prova por duas vezes.Herrera diz estar "totalmente recuperado" das intervenções cirúrgicas que vão servir para "melhorar o rendimento desportivo" e está às ordens de Sérgio Conceição para os próximos duelos.O jogador mexicano chega juntamente com Maxi e Corona que ainda se encontravam em férias.O Futebol Clube do Porto defronta este domingo o Everton em mais um jogo de pré época. Recorde-se que os dragões perderam com Portimonense e Lille.