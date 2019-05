Iker Casillas partilha fotografia na cama do hospital: "Tudo controlado por aqui"

Guarda-redes do FC Porto sofreu um enfarte do miocárdio e foi hospitalizado esta quarta-feira.

18:59

Iker Casillas publicou a primeira imagem no Instagram desde que sofreu, na manhã desta quarta-feira, um enfarte do miocárdio durante um treino do FC Porto. O guarda-redes fez a publicação a tranquilizar todos aqueles que se têm mostrado preocupados com o seu estado de saúde.



"Está tudo controlado por aqui, foi um susto grande mas estou com as forças intactas. Muito obrigado a todos pelas vossas mensagens e carinho", pode ler-se na publicação de Iker que, em apenas cinco minutos, já contava com 290 mil 'gostos'.





Iker Casillas teve esta quarta-feira um enfarte do miocárdio, durante um treino do FC Porto. Segundo informação avançada ao CM por fonte oficial do hospital da CUF, no Porto, onde o guarda-redes da equipa azul e branca está internado, Casillas teve de realizar um cateterismo (A desobstrução de uma artéria - neste caso parcialmente obstruída) de urgência.



Casillas poderá ficar nos cuidados intermédios em observação mais cuidada, após o tratamento realizado. O tempo é variável e pode ir de dois a três dias. No entanto, como se trata de um jogador, este prazo poderá ser alargado.



O futebolista encontra-se consciente e o facto de ter sido assistido no treino foi fundamental para o estado de saúde não se ter agravado. Encontra-se livre de perigo, mas em observação.



O guarda-redes do FC Porto vai ficar fora dos relvados até ao final da época.

Antes, o desportivo espanhol Marca já tinha avançado que Casillas enviou uma mensagem à família e aos amigos mais próximos. "Tudo tranquilo", terá escrito.