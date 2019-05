Sérgio Conceição sobre Casillas: "Desejo as rápidas melhoras nesse coração de vencedor"

Técnico do FC Porto deixou no Twitter uma mensagem de apoio ao guarda-redes espanhol.

19:02

"Um campeão desde sempre. Desejo as rápidas melhoras nesse coração de vencedor", escreveu o treinador dos dragões no Twitter.





Um campeão desde sempre. Desejo as rápidas melhoras nesse coração de vencedor @IkerCasillas pic.twitter.com/ruQ8CGkt7J — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) 1 de maio de 2019







Iker Casillas teve, esta quarta-feira, um enfarte do miocárdio durante um treino da equipa azul e branca. O guarda-redes está internado no hospital da CUF, no Porto.



Casillas teve de realizar um cateterismo (a desobstrução de uma artéria - neste caso parcialmente obstruída) de urgência.

Sérgio Conceição deixou uma mensagem a desejar as "rápidas melhoras" de Iker Casillas. O guarda-redes do FC Porto sofreu um enfarte no treino da manhã desta quarta-feira.