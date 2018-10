Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto com onze totalmente renovado frente ao Varzim

Jogo da 2.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga.

18:12

Já é conhecido o onze oficial do FC Porto frente ao Varzim, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga, que decorre esta quarta-feira.



Os dragões vão alinhar com: Vaná; João Pedro, Mbemba, Chidozie, Jorge; Otávio, Bazoer, Sérgio Oliveira, Hernâni; Adrián e André Pereira