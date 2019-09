Jesé fora do onze inicial do Sporting para o jogo com o Boavista

Já é conhecido o onze do Sporting para o jogo com o Boavista, que se vai realizar às 20 horas no Estádio do Bessa.



Onze do Sporting: Renan; Rosier, Luís Neto, Mathieu e Borja; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Plata, Marcos Acuña e Bolasie.

Ver comentários