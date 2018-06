Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus em choque com Augusto Inácio

Treinador do Sporting está de férias mas já fez saber que não aceita as escolhas do novo diretor.

Por Mário Figueiredo | 09:28

Jorge Jesus recusa-se a treinar um plantel construído por Augusto Inácio, apurou o Correio da Manhã.



O treinador tem mais um ano de contrato, mas tem estado à margem das alterações levadas a cabo por Bruno de Carvalho e Inácio. Jesus está de férias e não gostou de ver assuntos relacionados com a equipa serem divulgados nos apontamentos de Inácio durante uma entrevista à RTP 3, em que dá conta dos empréstimos de Pedro Silva (Tondela) e Rafael Barbosa (Estoril).



Mais, o técnico também pretende ter uma palavra na escolha do guarda-redes, numa altura em que se fala do britânico Joe Hart (Man. City), do grego Paschalakis (PAOK) e do italiano Viviano (Sampdoria).



No entanto, sabe o CM, o técnico está desagradado com as alterações que estão a ser feitas no arranque da época por parte da direção, com o objetivo de utilizar os jogadores para fazer face à assembleia geral do dia 23 de junho que visa a destituição de Bruno de Carvalho.



É que, com a derrota na Taça de Portugal, a equipa leonina deveria iniciar os trabalhos apenas no dia 28 de junho (não joga a Supertaça), mas está a ser pedido para que compareça no dia 21, sendo que a direção pode contabilizar a presença dos jogadores para angariar votos na AG.