Jesus não fecha porta ao Sporting

Sousa Cintra não desiste e pressiona treinador para regressar aos comandos dos verdes-e-brancos.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Jorge Jesus não fecha a porta ao Sporting. O treinador que rescindiu com os verdes-e-brancos, por comum acordo, ainda pode regressar a Alvalade. O advogado de Jesus chegou ontem a Lisboa e neste momento o regresso continua a ser uma possibilidade.



A insistência de Sousa Cintra tem sensibilizado o treinador que, à saída de Portugal, no Aeroporto Humberto Delgado, assumiu que não esperava ter de se separar da família e dos amigos e partir para a Arábia Saudita, para treinar o Al Hilal.



"Não me quero alongar sobre isso, é um tema com muita sensibilidade. Todas as decisões que tomei foi a pensar no melhor para o Sporting. ", disse aos jornalistas, quando deixou o País rumo ao Médio Oriente.



Um dia antes da assembleia geral destitutiva, Sousa Cintra – novo responsável pela SAD – falou com Jesus e pediu-lhe que repensasse a sua posição, caso a direção de Bruno de Carvalho fosse afastada.



O que aconteceu efetivamente e levou Sousa Cintra a voltar à carga. Jorge Jesus ainda terá alegado que não podia falhar ao clube saudita e que tinha também já escolhido toda a sua equipa técnica, mas a insistência de Sousa Cintra manteve abertas as negociações.



O regresso de Jorge Jesus é visto como determinante na reversão das rescisões com justa causa. Bas Dost é para já o único que não mostra intenção de regressar ao Sporting, por motivos familiares. A mulher, que está grávida, foi ameaçada e afasta qualquer possibilidade de se manter em Lisboa.



Comissão aceitou resposta de Bruno

Ainda que só tenha sido ontem enviada por email, a Comissão de Fiscalização aceitou a resposta à nota de culpa de Bruno de Carvalho e dos restantes membros da direção destituída.



O ex-presidente quer que o processo disciplinar seja arquivado e que a suspensão, determinada a 13 de junho, seja imediatamente revogada.



Agente de Gelson nega Benfica

"Venho informar que o próximo clube de Gelson Martins não será o SL Benfica", escreveu ontem nas redes sociais Ulisses Santos, agente do jogador que está ao serviço da Seleção.



O futuro do extremo, que rescindiu com o Sporting, passa assim por representar um clube estrangeiro, sendo que o Atl. Madrid é uma forte hipótese.