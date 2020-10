João Almeida, natural das Caldas da Rainha e que corre pelos belgas da Deceuninck-QuickStep, dilatou ontem a vantagem para os grandes candidatos a vencer o Giro de Itália. No segundo contrarrelógio da prova, o jovem ciclista português ficou em sexto - a 1,31’ do vencedor, o italiano Filippo Ganna, que gastou 42. 40 minutos nos 34, 1 quilómetros -, mas ganhou tempo ao, agora, segundo classificado, Wilco Kelderman, e ao espanhol Pello Bilbao, terceiro.









A etapa de ontem era muito importante para Almeida para se perceber o seu estado de forma, mas sobretudo dos candidatos à vitória final em Milão, deste domingo a oito dias. O guia não só se defendeu bem no contrarrelógio, entre Conegliano e Valdobbiadene, como ganhou preciosos segundos a Kelderman, Nibali, Majkka, Pozzovivo e Fuglsang.

A partir de agora, o português começa a causar preocupação nos rivais bem como nos diretores desportivos das outras equipas, porque pode, à imagem do que fez Tadej Pogacar no Tour de França, ganhar a prova italiana. Nesse sentido, a etapa de domingo, de alta montanha, pode ser a de afirmação de João Almeida como candidato à vitória final e assim fazer história no ciclismo português. A etapa de 185 quilómetros tem quatro contagens de montanha, sendo que a última coincide com a meta e é de primeira categoria.





Entretanto, este domingo, o defesa Thomas Militão, capitão de equipa de futebol do Caldas no Campeonato de Portugal, vai entrar em campo com uma braçadeira rosa para “prestar homenagem e dar força” ao atleta João Almeida, filho da terra.