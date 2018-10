João Carvalho diz que apuramento para o Euro2019 já devia estar assegurado

Seleção das 'quinas', orientada por Rui Jorge, ocupa a terceira posição do Grupo 8, com 16 pontos.

Por Lusa | 18:00

O médio João Carvalho admitiu esta segunda-feira que a seleção portuguesa de futebol de sub-21 já devia estar apurada para o Euro2019, mas mostrou-se com ambição para conseguir ainda o primeiro lugar do Grupo 8 de qualificação.

"Temos sentido dificuldades, mas sinto a equipa a melhorar. Não pretendíamos estar nessa fase assim e já devíamos estar com o apuramento garantido. Temos que aprender com os erros que cometemos", disse João Carvalho, em conferência de imprensa.

A seleção das 'quinas', orientada por Rui Jorge, ocupa a terceira posição do Grupo 8, com 16 pontos, menos dois do que Roménia e Bósnia-Herzegovina, que tem mais um jogo que portugueses e romenos.



Contudo, para o médio, os dois encontros decisivos diante de Liechtenstein e Bósnia-Herzegovina são para somar os seis pontos, frisando que a liderança ainda é possível alcançar.



"O primeiro lugar não é inatingível, mas também não está fácil. Temos que encarar os jogos de igual forma e ganhar sempre. Pensar primeiro neste jogo (diante do Liechtenstein) e conseguir os três pontos. Depois, seguir para o segundo e fazermos as contas", declarou.



De acordo com João Carvalho, Portugal é favorito "contra a Bósnia", apesar de o adversário estar "à frente", mas lembrou que nos sub-21 "não há jogos fáceis".



Com escassas oportunidades no Benfica de Rui Vitória, o médio, de 21 anos, transferiu-se no verão para Inglaterra para mostrar o seu futebol no Nottingham Forest, onde tem a companhia dos compatriotas Tobias Figueiredo, Diogo Gonçalves e Gil Dias.



"Tem corrido tudo bem no clube e dentro dos objetivos que pretendo. Por isso é que também estou aqui (na seleção)", contou.



A equipa das 'quinas' defronta o Liechtenstein, na quinta-feira, pelas 17:30, em Vaduz, e a Bósnia-Herzegovina, em 16 de outubro, uma terça-feira, pelas 19:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal.