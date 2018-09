Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Sousa sai derrotado após duas horas de jogo nos Estados Unidos

Tenista português perde de forma natural com o sérvio Novak Djokovic em três sets.

Por Ricardo Miguel Costa | 11:48

Terminou a participação de João Sousa no US Open em ténis, nos Estados Unidos. O português (nº 68 do ranking ATP) foi esta segunda-feira derrotado por Novak Djokovic em três sets (6-3, 6-4, 6-3).



Sousa fez o que pôde no Arthur Ashe Stadium, mas o sérvio, de 31 anos, atual número 6 do Mundo, fez valer a sua qualidade e chegou à vitória, ao fim de pouco mais de duas horas de jogo. Apesar da eliminação, João Sousa fez história.



Foi o primeiro português a atingir os oitavos de final de um torneio do Grand Slam. Durante o percurso, o tenista de 29 anos derrotou Marcel Granollers (nº 107), Pablo Carreno Busta (nº 12) e Lucas Pouille (nº 17).



Esta participação vai permitir a João Sousa ascender ao top-50 mundial na próxima atualização do ranking ATP, depois do final do US Open (9 de setembro), e arrecadar 230 mil euros.



Em toda a carreira, o português conta já com 4,5 milhões de euros em prémios (individual e pares). Terminou o sonho de João Sousa, mas o luso caiu de pé frente a um dos melhores do mundo.