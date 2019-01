Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Sousa vence em pares e segue para os quartos de final do Open da Austrália

Dupla luso-argentina venceu pelos parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 20 minutos.

07:19

O tenista português João Sousa e o argentino Leonardo Mayer qualificaram-se este domingo para os quartos de final do torneio de pares do Open da Austrália, ao baterem o argentino Maximo Gonzalez e o chileno Nicolas Jarry.



A jogarem juntos o nono 'major' da carreira, Sousa e o argentino Mayer igualam assim o feito alcançado em 2015, quando chegaram aos quartos de final do Open dos Estados Unidos.



Em 2018, chegaram aos oitavos de final dos torneios de Roland Garros e de Wimbledon.



Na próxima ronda, o português e o argentino, já eliminados em singulares, vão medir forças com a dupla composta pelo brasileiro Marcelo Demoliner e o dinamarquês Frederik Nielsen ou com o neozelandês Michael Venus e o sul-africando Raven Klaasen.