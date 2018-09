Jogador do Sporting responde a Cristina Ferreira sobre salários de futebolistas

Diogo Brás, jogador dos Sub 23, lembra os riscos de quem escolhe a profissão de jogador.

Diogo Brás, jogador dos Sub-23 do Sporting, apelidou de "comentário um pouco infeliz" a referência de Cristina Ferreira aos salários dos jogadores de futebol. "Miguel Sousa Tavares escreveu numa crónica que, na mesma semana em que mudei, toda a gente falou do meu ordenado. Nessa mesma semana foram contratados três jogadores de futebol por valores muito maiores. Ninguém falou disso", afirmou a apresentadora, agora da SIC, em entrevista ao Jornal da Noite de segunda-feira a propósito do salário que vai ganhar na estação de Carnaxide.Esta quinta, o jovem internacional português partilhou um vídeo no Twitter com parte da entrevista alusiva ao tema e acrescentou o comentário, revela o Record.