Cristina Ferreira bate Rita Pereira e lidera audiências na SIC

Apresentadora surgiu em direto pela primeira vez na SIC, ao dar uma entrevista no 'Jornal da Noite'.

A nova cara da SIC, Cristina Ferreira, apresentou-se esta segunda-feira à noite pela primeira vez em direto no canal de Carnaxide, numa entrevista no Jornal da Noite, e conquistou os espectadores.



Segundo os dados da GfK, citada pela imprensa esta terça-feira, a entrevista da apresentadora liderou o horário nobre 1 milhão e 69 mil telespectadores e 24,8% de quota de marcado.



Na TVI, à mesma hora, a atriz Rita Pereira foi também entrevistada no Jornal das 8, mas acabou por registar apenas 949 mil telespectadores e 22,3% de share.



Ao minuto, a SIC esteve sempre por cima nos números.