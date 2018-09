Cristina Ferreira estreia-se na SIC com entrevista em direto

Apresentadora vai ao Jornal da Noite com Rodrigo Guedes de Carvalho.

20:31

É o Rodrigo Guedes de Carvalho que me vai abrir as portas da "casa". Não tivemos nenhuma conversa prévia, não sei que perguntas fará, não há nada combinado. E isso, é o mais estimulante entre entrevistador e entrevistada. Mas podemos dar uma ajudinha: que pergunta gostavam que me fizesse logo à noite?", escreveu.









"Preparada. Hoje falo pela primeira vez da mudança. As vossas perguntas terão resposta às 20h, no jornal da noite, na SIC", escreveu noutra publicação.









Cristina Ferreira está, esta segunda-feira, pela primeira vez, em direto na antena da SIC. A apresentadora responde às perguntas de Rodrigo Guedes de Carvalho no Jornal da Noite.No Instagram, Cristina já revelou que não sabe quais as perguntas que lhe vão ser feitas: "