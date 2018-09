SIC oficializa contratação de Cristina Ferreira com muitos elogios

Canal fez comunicado onde afirma que apresentadora será "um principais rostos da estação".

20:01

Cristina Ferreira estará, em breve, nos ecrãs da SIC,

e tornar-se-á num dos principais rostos da estação do Grupo IMPRESA. Esta contratação enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento de conteúdos de qualidade e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, reforçando não só a aposta da SIC no seu canal Generalista, como nos seus canais de subscrição e na área digital. Cristina Ferreira, pelo seu talento, versatilidade e vasta experiência na condução de programas e formatos, bem como na criação e produção de conteúdos, contribuirá, de forma decisiva, para a estação alcançar os objetivos definidos no seu plano estratégico.

A SIC fez esta sexta-feira um comunicado onde confirma a contratação de Cristina Ferreira. O canal de Carnaxide revela que a apresentadora "estará em breve" nos ecrãs e que será "um dos principais rostos da estação do Grupo IMPRESA".A estação elogia ainda o "talento, versatilidade e vasta experiência na condução de programas e formatos" da apresentadora.

Com a entrada em funções da nova Direção-Geral do Entretenimento da IMPRESA e tendo em conta que, tal como era do domínio público, se aproximava o final do contrato da apresentadora, a SIC iniciou uma abordagem com Cristina Ferreira, tendo sido criadas condições para um entendimento.

"É um feliz encontro de vontades. A Cristina enquadra-se no plano de continuarmos a ter os melhores connosco. Pelas suas múltiplas capacidades, energia e sentido de compromisso com tudo o que faz, a Cristina soma ainda mais valor aos grandes profissionais de todas as áreas que temos na SIC e ao nosso projeto. Acreditamos que todos juntos continuaremos a fortalecer os laços que a SIC mantém com o público desde 1992", afirma Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da IMPRESA.

Para além de apresentadora da estação, Cristina Ferreira será consultora executiva da Direção Geral de Entretenimento do Grupo IMPRESA.