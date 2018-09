Cristina Ferreira publicou uma foto no Instagram ao lado de Pinto Balsemão, esta sexta-feira, onde confirma a sua mudança da TVI para a SIC."É oficial: a SIC é o futuro. O meu. A minha casa. A sua casa. Onde o desafio é o maior alimento do sonho. Estou feliz. Muito. A dois dias de fazer 41, abro a porta do entusiasmo e da surpresa. Com a certeza deste ser o meu caminho. O melhor ainda está por ver. Juntos", escreveu a apresentadora na rede social. SIC confirmou também esta tarde a ida de Cristina para a estação , elogiando o talento e a versatilidade da apresentadora.