Jogador quis partilhar com os fãs como passa o tempo durante a quarentena... mas mostrou demais. Veja a imagem

Timm Klose quis satisfazer a curiosidade dos fãs de como passa os dias de isolamento, devido à pandemia de coronavírus, mas mostrou mais do que devia e os adeptos não perdoaram.O jogador do Norwich foi ao Instagram partilhar o último programa da Netflix que ele assistia, mas houve outro pormenor que chamou a atenção dos seguidores: um site de pornografia aberto no browser.Feita a 'descoberta' rapidamente a imagem começou a circular nas redes sociais. Certamente Timm Klose terá mais atenção na próxima vez... mas desta não se safou.