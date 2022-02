Um atleta Sub-13 do Leça FC foi agredido a soco e pontapé, na cabeça, por um jogador da ADR da Pasteleira, ao minuto 12 da segunda parte do jogo entre as duas equipas, no sábado. Segundo a equipa de Leça da Palmeira, o jovem teve de ser assistido no Hospital CUF Porto e, no final da partida, "os encarregados de educação do atleta agredido foram ameaçados e intimidados por elementos do público que estavam a apoiar a ADR da Pasteleira".