Jogadora de futebol do Sporting Sharon Wojcik fora dos relvados sete meses

Futebolista encontra-se a recuperar de uma lesão.

Por Lusa | 19:32

A futebolista norte-americana Sharon Wojcik, do Sporting, contraiu uma rotura no ligamento cruzado anterior direito no encontro contra a Ovarense, pelo que só deve estar recuperada dentro de sete meses, anunciou esta quarta-feira o clube 'leonino'.

"O Sporting Clube de Portugal deseja as rápidas melhoras à atleta", lê-se no 'site' oficial da equipa lisboeta, revelando que a operação à jogadora está marcada para hoje.

O encontro entre a Ovarense e o Sporting, a contar para a 12.ª jornada da Liga de futebol feminino, foi disputado dem 06 de janeiro e terminou com a vitória das 'leoas' por 6-0.