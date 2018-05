Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogadores do Sporting culpam Bruno de Carvalho

Plantel pede demissão do presidente até segunda-feira. Se isso não acontecer, avançam, um a um, com os processos de rescisão com justa causa.

Por António Martins Pereira | 01:30

Os jogadores do Sporting estão mais unidos do que nunca contra Bruno de Carvalho e responsabilizam-no pela crise sem precedentes no clube. O CM sabe que os atletas exigem a demissão do presidente dos leões nos próximos dias. Se isso não acontecer até segunda-feira, avançam com a rescisão de contrato, alegando falta de condições de segurança e mau ambiente no trabalho.



Porém, se o presidente se demitir, os jogadores perdem o principal trunfo para invocarem justa causa, uma vez que consideram que Bruno de Carvalho é o principal instigador do ambiente de terror que se vive no clube e que esteve por detrás dos atos bárbaros provocados por adeptos alegadamente ligados à claque Juve Leo. Em caso de demissão do presidente, os jogadores ponderam voltar atrás na decisão de rescindirem.



O plantel considera ainda apresentar queixa-crime contra Bruno de Carvalho como autor moral das agressões, e deverá formalizá-la na próxima semana numa esquadra da polícia ou no Ministério Público.



Ontem, os jogadores confirmaram a presença no Jamor, mas exigiram mudanças. "Perante os recentes acontecimentos, impõe-se uma reflexão séria e racional no que respeita às suas consequências e eventuais medidas a tomar por cada um, de acordo com os termos e prazos legais", lê-se no comunicado assinado pelos jogadores.



Disponíveis para a final da Taça

Os jogadores da equipa de futebol do Sporting garantiram ontem, através de um comunicado assinado por todos os membros do plantel, que vão comparecer no Estádio Nacional no domingo, para o jogo da final da Taça de Portugal.



"Sem prejuízo das decisões que cada um tomará, os abaixo assinados honrarão a sua condição de profissionais disputando o jogo da final da Taça de Portugal no domingo." O papel do comunicado não é timbrado.



O documento foi elaborado após uma reunião dos atletas com o Sindicato dos Jogadores, na manhã de ontem. Entre as razões da comparência no Jamor, os futebolistas leoninos incluem "o respeito pelos seus colegas e pelo Clube Desportivo das Aves e por todos os que amam e vivem o futebol".



PORMENORES

Academia ‘vetada’

Os jogadores do plantel do Sporting não voltarão a treinar nesta época na academia, em Alcochete. Os atletas, traumatizados, recusam regressar ao habitual local de trabalho, alegando "não terem condições psicológicas para isso", disse uma fonte ao CM.



Quatro dias sem treinos

O plantel leonino não trabalhou na segunda-feira (folga), na terça-feira (dia das agressões), ontem (treino cancelado) e também não o fará hoje (novo treino cancelado). Quatro dias sem trabalhar na semana que antecede a presença na final da Taça de Portugal.



Sessão no Jamor

O regresso aos treinos com vista à preparação para o jogo do próximo domingo com o Desportivo das Aves irá acontecer, salvo alterações de última hora, amanhã, segundo fontes contactadas pelo CM. A sessão de preparação acontecerá no Complexo Desportivo do Jamor, onde está o Estádio Nacional.