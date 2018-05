Frederico Varandas, médico do clube, partilhou imagem no Instagram.

18:40

O médico do Sporting publicou, esta sexta-feira, imagens de um treino individualizado de jogadores do clube. A equipa está a fazer treinos 'cardio' e musculares no ginásio para se preparar para a final da Taça de Portugal deste domingo, no Jamor.Frederico Varandas usou o Instagram para partilhar as fotos. "Não interessa como, nem onde. Vamos estar prontos.Sporting acima de tudo", escreveu como legenda.