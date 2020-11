Jogadores do V. Setúbal voltam a fazer greve

Sem receber há três meses e meio, o plantel do V. Setúbal fez este sábado pelo segundo dia consecutivo greve aos treinos. Ao CM, o presidente dos sadinos, Paulo Rodrigues, eleito a 18 de outubro, afirma compreender a posição dos futebolistas.





“Estou e vou estar sempre solidário com os jogadores. Os capitães tiveram várias reuniões comigo e foi-lhes sempre transmitida a realidade. A solução para os salários passará sempre pela entrada de um investidor, porque nós não temos capacidade financeira para suportar salários de I Liga”, afirmou Paulo Rodrigues ao

O presidente vitoriano considera que sem a entrada de um investidor – há negociações com a Fundbox, que planeia adquirir 70% da SAD – a SAD não tem viabilidade. “Temos um orçamento de I Liga para a SAD, que teve 9,4 milhões de euros em 2019/20, enquanto em 2020/21 temos um orçamento de 1,3 milhões de euros e a receita é zero.



Além disso, há os PER (Plano Especial de Revitalização) e os planos de pagamento que estão feitos e que ultrapassam os 3,5 milhões de euros. É impossível uma equipa a jogar no Campeonato de Portugal, para mais em contexto de Covid-19, e termos capacidade financeira para cumprir”, disse Rodrigues.