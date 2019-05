Jogos de futebol à segunda-feira com limitações

Os clubes da Liga, reunidos esta quarta-feira em assembleia geral, em Gaia, decidiram acabar com os jogos do campeonato à 2ª feira, exceto para quem jogou na terça, quarta ou quinta anteriores.Outra das medidas aprovadas foi o pagamento de 300 mil euros a cada um dos clubes que desceram de divisão (esta época Feirense, Chaves e Nacional).Ao contrário da pretensão de Pedro Proença, líder da Liga, parte desse valor (600 mil euros) vai sair do orçamento anual do organismo e o restante de um fundo existente na Liga para casos de emergência, que teve Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga como principais financiadores.Os clubes decidiram ainda manter o regime de empréstimos (clubes podem emprestar seis jogadores e receber três no máximo). A proposta do Belenenses (apoiada pelo Benfica) pretendia reduzir o número de atletas por empréstimo.A AG da Liga aprovou também um máximo de oito patrocinadores nos equipamentos para as próximas épocas.A reunião começou sem a presença dos presidentes dos três grandes. O Benfica esteve representado pela advogada Célia Falé, o FC Porto pelo advogado Hugo Silva Nunes e o Sporting por Miguel Nogueira Leite, membro do Conselho Diretivo, e pela advogada Patrícia Silva Lopes.Entre os presidentes de clubes da Liga em 2018/19 estiveram António Salvador (Braga), Júlio Mendes (V. Guimarães), António Campos (Rio Ave), Carlos Pereira (Marítimo), Rui Pedro Soares (Belenenses), Álvaro Braga Jr. (Boavista) e Rui Alves (Nacional).