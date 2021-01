Jorge Jesus: “Estou cansado de não estar em primeiro”

"Se contabilizarmos os últimos cinco jogos do campeonato, ganhámos quatro e empatámos um. A equipa não pode estar intranquila. Não estou satisfeito? Não, nada, zero. Porque quero recuperar o primeiro lugar. Estou cansado de há sete jornadas não estar em primeiro”, disse Jorge Jesus na antevisão do jogo desta sexta-feira do Benfica em casa com o Tondela.









O técnico garante não sentir pressão pelo momento atual da equipa: “A mim não me criam pressão. Todos os dias os jogadores e os treinadores têm de justificar. Mas a minha carreira não deixa dúvidas.”

Jesus rejeitou a ideia de estar muito diferente do técnico que deixou a Luz em 2015. “Não cheguei ao Benfica há dez anos. Cheguei agora com outros argumentos, sou muito mais treinador. Tudo isso que dizem que não sou o mesmo, que estou frouxo, não sou o mesmo não. Tenho mais rugas, tenho mais sete ou oito anos. Essa conversa da treta, para mim, vale zero. O que importa para mim é recuperar o primeiro lugar, chegar ao fim e ser campeão, que é o grande objetivo do Benfica e meu. Por isso é que voltei a Portugal para ser campeão.”





Sobre o adversário, o técnico alertou para a qualidade do Tondela: “Fez três golos ao FC Porto. Temos muito respeito. No Benfica ganhar não basta.” n



pizzi regressa ao onze com o tondela



O médio Pizzi deve ser uma das novidades no onze inicial hoje frente ao Tondela (Taarabt será o preterido). Otamendi regressa ao eixo defensivo depois de cumprir um jogo de castigo.





lucas veríssimo tocado



Lucas Veríssimo saiu lesionado nos instantes finais do empate (0-0) do Santos, na Argentina, com o Boca Juniors, na 1ª mão das meias-finais da Libertadores. O central, que vai ser jogador do Benfica, deixou o relvado com dores musculares. Não será nada de grave até porque os responsáveis santistas acreditam que o defesa recuperará para a segunda mão, na quarta-feira. No final do encontro Veríssimo, a propósito da sua ida para o Benfica, afirmou: “Não gostaria de falar sobre isso. A minha cabeça está totalmente no Santos, nesta meia-final.”