Jorge Jesus leva consultor motivacional para a equipa do Flamengo

Jorge Jesus vai voltar a contar com o consultor motivacional Evandro Mota na equipa técnica do Flamengo, depois de terem trabalhado juntos no Benfica e no Sporting, apurou oO treinador português, apesar de oficializar o contrato apenas na sexta-feira, já está a trabalhar na nova equipa técnica que o vai acompanhar nesta aventura no Brasil.Evandro Mota esteve com Jorge Jesus no Benfica e acompanhou o técnico na mudança para Alvalade. Acabou por sair do Sporting ainda antes de Jesus.Evandro Mota é um conceituado consultor motivacional que já trabalhou na seleção brasileira. É tido como um membro da equipa técnica que tem como função o bem-estar individual de cada elemento. Tem conversas regulares com jogadores, quer individualmente, quer coletivamente.Esse bem-estar dos jogadores é também extensível à decoração dos balneários quando a equipa vai jogar fora, com imagens de momentos de alegria e motivação para os atletas antes de entrar em campo.Certo é também que Jorge Jesus vai levar consigo para adjuntos João de Deus e os preparadores físicos Mário Monteiro e Márcio Sampaio.Jesus parte no final desta semana para o Brasil onde ficará alguns dias para conhecer a estrutura do Flamengo e proceder a algumas alterações.