Jorge Jesus quer mais para o Benfica antes da Champions: "Faltam jogadores top mundial”

O Benfica fechou este sábado os jogos da pré-temporada com mais uma vitória (a sétima em outros tantos jogos), com o Rennes, mas no final Jorge Jesus deixou um aviso à direção em relação à equipa que comanda e antes da 3ª pré-eliminatória da Champions com o PAOK: “O Benfica tem umas instalações top mundial, agora só precisa de ter jogadores top mundial.”