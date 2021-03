Jorge Jesus recusou ir à 'flash interview' por causa do volume da música em Braga

Jorge Jesus não se apresentou na 'flash interview' da SportTV após o encontro com o Sp. Braga, por conta do volume da música ambiente no Estádio Municipal da cidade minhota. Segundo explicou o repórter do canal que transmitiu o jogo, o técnico do Benfica fez notar o seu desagrado pelo facto de o som estar demasiado alto quando ia falar, pediu para o que mesmo fosse baixado, pedido esse que não foi acatado pelos responsáveis minhotos, algo que o levou a não se apresentar para uma primeira análise da partida desta noite.



Note-se que esta é a segunda vez que Jesus se mostra desagradado com o excesso de ruído no momento de uma 'flash interview'. A primeira tinha sido após o duelo com o Arsenal, quando pediu a elementos dos gunners para falarem mais baixo, num episódio celebrizado pelo 'take it easy' que o técnico das águias atirou.

