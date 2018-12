Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus vai escrever um livro

Assédio do Benfica vale aumento de 1 milhão de euros no salário.

Por Pedro Neves de Sousa | 08:56

Jorge Jesus vai escrever um livro. O treinador do Al Hilal revelou ao Correio da Manhã que essa decisão surgiu após uma viagem ao Iraque, na passada sexta-feira.



O Al Hilal venceu o Al Naft por 2-0, em Bagdade, e apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões árabes. Jesus ficou impressionado.



"Alguma vez sonhei que ia jogar ao Iraque? Nos telejornais ouvia falar do Iraque... Boom! Bombas e atentados com mortes de pessoas. Agora cheguei lá e disse, espera aí, mas isto não é nada do que tinha visto em Portugal. Vi um país calmo, em desenvolvimento e com uma vida social normal. Vou escrever um livro. Estava curioso e gostei de ver a realidade."



Na entrevista ao Correio da Manhã, feita no Dubai, deixou duas garantias. A primeira é que se sente bem na Arábia, a segunda que o regresso a Portugal é inevitável. É este regresso que os árabes tentam adiar ao máximo, numa altura em que surgiu o interesse do Benfica no regresso do treinador à Luz.



A direção do Al Hilal marcou uma reunião de imediato. "Fizeram uma retrospetiva do trabalho e disseram que nunca um treinador tinha feito o que eu estou a fazer e, por isso, decidiram aumentar os prémios por objetivos para o dobro e que passava a ganhar mais um milhão de euros de salário a partir daquele dia", revelou o treinador.



Com a atualização salarial, Jesus recebe 8 milhões de euros por época.



O contrato que tem é de um ano com outro de opção e tem ainda mais uma proposta de renovação de duas épocas. Os árabes apostam tudo em convencer Jorge Jesus a não regressar em breve a Portugal.