Jornal holandês acusa adeptos do Benfica de "ataque cobarde"

Os agressores são apelidados de "hooligans" e arremesaram pedras e garrafas de cerveja para atingir os adeptos holandeses.

08.11.18

"Ataque cobarde". É assim que o diário holandês 'Telegraaf' classifica aentre adeptos do Ajax e do Benfica após o jogo da Liga dos Campeões que terminou empatado a uma bola. Segundo a mesma publicação, um grupo de adeptos afetos ao emblema de Amesterdão estava num terraço de um hotel perto do Estádio da Luz a comemorar o empate quando foram atacados.Os agressores são apelidados de "hooligans" e arremesaram pedras e garrafas de cerveja para atingir os adeptos holandeses. Avança a mesma fonte que os adeptos tiveram que se refugiar dentro dos quartos do hotel.O Ajax já fez queixa à FIFA e diz que uma pessoa ficou ferida: "A informação que recebemos da polícia é que há uma pessoa ferida e danos materiais. Trata-se de uma questão pública já decorreu fora da competição, mas, no entanto, comunicámos à UEFA. Para as pessoas que estavam sentadas naquele terraço, deve ter sido um episódio terrível", disse um porta-voz do clube ao 'Telegraaf'.