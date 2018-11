Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Batalha campal' entre benfiquistas e adeptos do Ajax em hotel junto à Luz

Holandeses envolveram-se em confrontos com benfiquistas. Há um ferido.

00:18

Um grupo de adeptos do Ajax que está alojado no hotel Upon Lisbon, junto ao Estádio da Luz, envolveu-se esta quarta-feira em confrontos com adeptos do Benfica após a partida entre as duas equipas, a contar para a Liga dos Campeões.



"Temos a indicação de que um grupo de adeptos do Benfica viu adeptos holandeses num hotel, nas imediações do estádio da Luz, e causou distúrbios, obrigando o grupo alegadamente afeto ao Ajax a refugiar-se no interior", afirmou à Lusa fonte da PSP.



Segundo testemunhas relataram ao CM, os adeptos holandeses estavam no exterior do hotel, numa rua próxima da bancada nascente do estádio, a festejar efusivamente o empate conseguido em Lisboa.



Nisto, terá chegado um grupo de cerca de 20 a 30 adeptos do Benfica e as provocações de parte a parte subiram de tom. Os adeptos encarnados subiram as escadas na direção dos holandeses e foram arremessados vários objetos.



Uma das portas de vidro da unidade hoteleira ficou partida. Caíram mesas e cadeiras no bar que fica no rés-do-chão do edifício, onde se viveram momentos de grande tensão entre os presentes.



Pelo menos um adepto do Ajax ficou ferido na cabeça durante a rixa, apurou o CM. Foi transportado para o hospital de Santa Maria.



A cena terá demorado poucos minutos e os adeptos puseram-se em fuga.



A PSP conseguiu intercetar sete pessoas que foram identificadas, mas nenhuma ficou detida, uma vez que não houve flagrante delito.