Jornalista alvo de agressões verbais por técnicos do Benfica

Um jornalista do zerozero foi vítima de agressões verbais por parte da equipa técnica do Benfica, no final do Sporting-Benfica em futsal, mas o clube já contactou o 'site', disse esta segunda-feira o diretor do título à Lusa.

"No final da conferência de imprensa o nosso jornalista fez uma pergunta sobre transição defensiva", num jogo em que o Sporting venceu o clube da Luz por 4-2, e "a equipa técnica que estava na sala foi" ao seu encontro e teve "uma postura intimidatória", resumiu Luís Paulo.

O responsável adiantou que o Benfica já contactou o órgão de comunicação social 'online' e que manifestou uma posição "compreensiva" em relação ao assunto. Apesar de não ter sido apresentada queixa ao Sindicato dos Jornalistas (SJ), a situação já foi abordada entre a direção do zerozero e do da estrutura sindical, adiantou.

No 'site', o zerozero refere que "o incidente mancha o nome da instituição da Luz e só pode merecer absoluta reprovação por parte da administração e da direção de informação" daquele título.

De acordo com o órgão de comunicação social, tudo aconteceu no pavilhão da Póvoa de Varzim, "nos momentos que se seguiram à conferência de imprensa de Mário Silva, treinador do Benfica".

O 'site' de informação recorda que "o Sporting venceu por 4-2, conquistou o troféu, mas o lance que está a dar que falar envolveu Taynan, que saiu do banco de suplentes para invadir a quadra e cortar um contra-ataque dos encarnados a cerca de minuto e meio do final, numa altura em que Merlim estava caído com queixas".

Ora, "no final da partida, o zerozero, presente no local, lançou de imediato a crónica alusiva ao encontro" e "na capa da mesma, uma foto de Taynan nos festejos do primeiro golo".

No final do jogo, o treinador do Benfica, Mário Silva, falou na conferência de imprensa, tendo respondido às questões "de forma respeitosa e expondo o seu ponto de vista", lê-se na nota publicada no zerozero.

"No momento em que a conferência de imprensa terminou e as câmaras se desligaram, o 'staff' técnico do Benfica, que se colocou no fundo da sala de imprensa, abordou o jornalista do zerozero no local e exigiu justificações sobre o porquê da foto de capa pertencer a Taynan, o jogador envolto na polémica e que foi, inclusive, apelidado de 'vândalo' e 'batoteiro'", relata o 'site'.

O jornalista tentou explicar o porquê da foto - "e foi exatamente essa que o zerozero tentou passar aos adjuntos de Mário Silva, que não se mostraram particularmente interessados em ouvir".

Entretanto, o técnico, "que já se dirigia para a saída, ao aperceber-se do que se passava no fundo da sala, parou junto à porta e juntou-se ao ataque verbal", aproveitando a situação para "proferir frases como 'por isso é que fizeste aquela pergunta falaciosa', 'promoveste um batoteiro' ou 'tens mau caráter'", relata o zerozero.

O órgão de comunicação social destaca ainda a "postura correta do assessor de imprensa do Benfica, Rui Mendes, que desde o primeiro sinal de confusão procurar serenar os ânimos e retirar a equipa técnica das águias do local".

O jornalismo "atravessa dias decisivos e o zerozero continuará a tratá-lo com o cuidado que este nos exige. Sempre a pensar nos nossos milhares de leitores", conclui.