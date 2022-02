José Mourinho diz que "futebol é outro desporto" com VAR, após empate 0-0

O treinador português da Roma, José Mourinho, criticou este sábado o videoárbitro (VAR) do empate caseiro 0-0 com o Génova, após ver um golo anulado, ao minuto 90, na 24.ª jornada da I Liga italiana de futebol.

O tento apontado por Zaniolo foi invalidado devido a uma falta num lance anterior da mesma jogada e os "giallorossi" seguem num dececionante sexto lugar da Serie A.

"Se o árbitro decidiu bem, o nosso jogo, o jogo que se transformou no jogo do povo há muitos anos, o jogo que apaixonou o mundo, mudou. O futebol é outro desporto. Se aquilo é falta, o jogo não é o mesmo. Tem de se mudar o nome ao futebol", afirmou, visivelmente irritado.

Mourinho, que podia ter igualado o recorde do técnico italiano Antonio Conte de 62 vitórias nos 100 primeiros jogos no principal do escalão italiano, acrescentou ainda que, segundo o próprio, esta não foi a primeira ocasião em que um alegado erro de arbitragem prejudica a sua equipa.