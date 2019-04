Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mourinho fala sobre dérbi: "É o jogo da época para o Sporting mas não para o Benfica"

Treinador português considera jogo da Taça de Portugal mais importante para os leões.

18:52

José Mourinho considera que o Sporting-Benfica de quarta-feira, referente à 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, revela-se mais importante para os leões do que para as águias, pelo facto de a formação encarnada estar ainda a lutar por outras provas.



"Acho que é o jogo da época para o Sporting e não é o jogo da época para o Benfica. Benfica tem coisas maiores que pode ganhar, campeonato e Liga Europa. O Sporting se não vencer a Taça não ganha nada. Conseguirá o Benfica igualar o Sporting em motivação e superar-se? Veremos", referiu o treinador português à margem do fórum organizado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), em Portimão.