Jovem craque João Félix em semana decisiva

Os próximos dias serão decisivos para o futuro de João Félix.O jovem craque do Benfica tem três propostas em mãos (Man. City, Man. United e Real Madrid) e nas últimas horas também tem estado a ser cobiçado pelo Atlético de Madrid, que olha para Félix como o substituto ideal do francês Antoine Griezmann.A verdade é que o avançado das águias abordou o futuro na zona mista do Estádio do Dragão, após Portugal bater a Suíça, e deixou tudo em aberto numa altura em que vários ‘tubarões’ europeus prometem abrir os cordões à bolsa."Agora estou focado na seleção nacional. Depois de acabar a Liga das Nações vou resolver a minha vida", disse João Félix, na passada quarta-feira.A Liga das Nações termina hoje, com Portugal a medir forças com a Holanda na final, e nas bancadas do Dragão estarão olheiros de diversos emblemas gigantes do futebol europeu.Uma exibição de encher o olho de João Félix fará, certamente, com que as negociações acelerem rapidamente, podendo haver novidades para o jovem internacional português esta semana.United, City, Real Madrid e Atlético de Madrid estão dispostos a bater os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão e Luís Filipe Vieira já admite perder o jovem."Estamos a tentar por tudo que fique. A única maneira de o João ficar é tentar vender e ficar mais um ano, se não o João sai, não há espaço para negociar mais, não quer. Como é que o Benfica vai negociar com alguém que tem uma proposta de seis milhões limpos?", disse o presidente do Benfica na assembleia geral do clube, na última sexta-feira, realçando que "os jogadores gostam do Benfica, mas também gostam de dinheiro"."Tenho 28 anos, ainda tenho muitos anos de carreira. Desfruto muito e penso jogar a alto nível muito tempo. Estou onde quero estar e gostaria de acabar aqui a minha carreira. Todos sabem o amor que tenho pelo Benfica", disse Eduardo Salvio, à margem de um evento promocional.Joveljic é visto pelo Benfica como aposta de futuro e o clube da Luz já avançou com uma proposta de 3 milhões de euros mais 20 por cento de uma futura transferência. Apesar da oferta, o Estrela Vermelha mostrou--se intransigente, considerando o valor insuficiente.Vlachodimos afirmou, numa entrevista à revista alemã ‘Kiker’, estar feliz no Benfica. Numa altura em que os encarnados procuram uma alternativa ao grego, o guardião afirma que só pensa no clube da Luz.A Roma, futuro clube do técnico Paulo Fonseca, está interessada em Florentino Luís, avança a Sky Itália. O médio português tem contrato com os encarnados até 2023 e está blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.