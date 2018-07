Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juve Leo deve um milhão ao Sporting

Comissão de Gestão ainda não sabe se valores fictícios ou se a direção anterior tinha intenção de cobrar.

Por Tânia Laranjo | 01:30

São dívidas contabilizadas, antigas e nunca pagas. Ascendem a cerca de um milhão de euros e têm como beneficiária a Sporting SAD. As dívidas são da principal claque dos leões - Juve Leo - hoje envolvida em polémica devido aos ataques em Alcochete. Os valores ainda estão a ser contabilizados e inserem-se no âmbito da auditoria que já decorre e que foi requerida pela Comissão de Gestão. Está em causa saber se muita desta faturação era fictícia ou se havia mesmo a intenção de cobrar - por exemplo a entrega de bilhetes - à principal claque leonina.



A auditoria está também a incidir sobre a possibilidade de ter sido desviado dinheiro da SAD do Sporting para o clube. O objetivo, indiciam os primeiros elementos já recolhidos, seria pagar as modalidades amadoras, embora muitas delas tivessem já orçamentos próximos da maioria dos clubes da Liga.



As conclusões da auditoria, que ainda deverão demorar a ser conhecidas, poderão depois ser comunicadas ao Ministério Público, para que seja aberto o respetivo processo-crime. A Holdimo, a segunda maior acionista da Sporting SAD, também poderá constituir-se assistente, caso se demonstre a transferência de verbas sem autorização dos acionistas.



Ainda segundo o CM apurou, estão também a ser analisadas à lupa as transferências e compras de muitos jogadores, feitas durante a gestão de Bruno de Carvalho, bem como o pagamento de comissões nos mesmos negócios. Para já, os primeiros dados da Comissão apontam para uma dívida de, pelo menos, 40 milhões de euros a fornecedores, mas fontes contactadas pelo CM admitem que esta seja superior.



Peças chave regressam a Alcochete

Bas Dost e Bruno Fernandes apresentaram-se esta segunda-feira, pela primeira vez, às ordens do treinador José Peseiro no relvado de Alcochete, depois de recuarem com as rescisões de contrato. Marcos Acunã também regressou à academia, mas realizou apenas trabalhos de ginásio.



Jogo cancelado

O Sporting confirmou que o jogo com o Brighton foi cancelado por falta de disponibilidade dos leões.



Piccini rende oito milhões

O Sporting confirmou à CMVM a venda do lateral Piccini ao Valência por oito milhões de euros. Os leões ficam ainda com 10% de uma futura venda.