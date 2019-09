Juventus de Cristiano Ronaldo tropeça antes de Madrid

Tarde de más notícias para a Juventus, este domingo, em Florença. O campeão italiano não foi além de um empata a zero com a Fiorentina e viu três jogadores saírem lesionados, antes da estreia na Champions, em Madrid, com o Atlético, na quarta-feira.Com Cristiano Ronaldo sempre muito bem anulado pelos defesas ‘viola’, a equipa que viajou de Turim sentiu, e de que maneira, o muito calor que se fez sentir, num jogo realizado às 15h00 locais (menos uma em Lisboa). "Jogámos muito mal mas é muito complicado jogar às 15h00 com 35 graus de temperatura", justificou Maurizio Sarri, técnico da Juve, no final do encontro.Para além de perder os primeiros pontos na Liga italiana, a Juve pode ter perdido três jogadores para o duelo de estreia na Champions com o Atlético Madrid. Douglas Costa e Pjanic saíram ainda no primeiro tempo com problemas físicos. Já o defesa Danilo (que já passou pelo FC Porto) teve de ser substituído no segundo tempo com queixas.A Juventus (7 pontos) ocupa agora o segundo lugar da Liga italiana, já que o Inter Milão (9) recebeu a Udinese por (1-0). Sensi fez o único golo do encontro. No outro jogo do dia o Nápoles bateu, em casa, a Sampdória com os dois golos a serem apontados pelo belga Dries Mertens.