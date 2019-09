Presidente de La Liga considera João Félix "um superjogador”

João Félix é um "superjogador". Quem o diz é Javier Tebas, presidente da La Liga, que está encantado com o avançado do Atlético de Madrid, de 19 anos. "É a contratação mais cara deste ano da Liga espanhola [126 milhões de euros, Benfica recebeu 120].Um jovem que custou mais do que Hazard, figura da Premier League da época passada, o que demonstra o equilíbrio do nosso campeonato. Em apenas três jornadas, João Félix mostrou que é um superjogador", disse.O dirigente marcou presença na Soccerex, conferência de futebol que decorreu em Oeiras, e desvalorizou a mudança de Cristiano Ronaldo para a Juventus."Pensava que nos fosse afetar mais, mas não foi o caso. Fechámos alguns acordos audiovisuais e ninguém nos disse que pagava menos por ele não estar", referiu.Ainda assim, mostrou ter respeito pelo ex-avançado do Real Madrid. "Mas claro que preferia um campeonato com Cristiano Ronaldo", frisou.Por outro lado, o presidente da Liga portuguesa, Pedro Proença, que também marcou presença, falou dos horários dos jogos do campeonato."Já foram tomadas medidas para promover os equilíbrios entre quem detém os direitos televisivos e a nossa vontade de incrementar a presença de adeptos nos estádios (...) Estes equilíbrios são uma equação difícil", argumentou.