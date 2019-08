¡LA IMAGEN MÁS SURREALISTA! JOAO FÉLIX se puso a HACER PIS en un rincón del campo de entrenamiento del Atleti. #ChiringuitoJoaoFélix pic.twitter.com/1xv8XNHOlJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2019

João Félix protagonizou um momento insólito durante um dos treinos do Atlético de Madrid, esta terça-feira.O jovem português foi captado pelas câmaras da imprensa espanhola a urinar junto ao relvado, afastado dos seus companheiros de equipa.As imagens do momento rapidamente se tornaram virais na Internet depois de ter sido tema de conversa entre os comentador do programa "El Chiringuito de Jugones", do canal de televisão Mega.