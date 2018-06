Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Layún com mercado na Europa

AC Milan, Arsenal e At. Madrid estão interessados no jogador do FC Porto.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:52

Atlético Madrid, AC Milan e Arsenal estão interessados na contratação de Miguel Layún, defesa do FC Porto que foi emprestado ao Sevilha em janeiro.



O emblema sevilhano não deve exercer a opção de compra - a rondar os 6 milhões de euros - sobre o mexicano e os azuis-e-brancos parecem estar dispostos a vender o jogador.



As exibições consistentes de Layún ao serviço do México no Mundial, foram o principal fator que despertou o interesse dos ‘tubarões’, segundo a imprensa mexicana.



O Arsenal e o AC Milan já tinham o defesa referenciado. Na corrida pelo jogador está agora o At. Madrid, que já terá perguntado aos dirigentes do FC Porto, o valor pretendido para libertar o mexicano.



Miguel Layún foi bastante utilizado durante o empréstimo ao Sevilha, ao participar em 18 jogos, marcando dois golos. Mas o clube sofreu uma mudança na estrutura técnica.



O mexicano rumou para Espanha a pedido do treinador Vincenzo Montella. No entanto, o italiano saiu no final da época.



Pablo Machín foi nomeado para o cargo e Miguel Layún não entra nos planos do espanhol de 43 anos para a nova temporada.



PORMENORES

Desalento por sair

Miguel Layún não esconde a tristeza por deixar o Sevilha. "É complicado continuar. Se me quisessem já tinham entrado em contacto comigo. Compreendo que haja outras prioridades", disse o mexicano num programa televisivo espanhol.



"Contra tudo e todos"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, recordou a conquista da Liga. "Uma caminhada contra tudo e contra todos. Ganhar nunca é fácil, ainda mais quando outras forças se perfilam para fazer de outros vencedores", disse à revista ‘Dragões’.