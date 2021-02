Leão vira tudo seja galo ou seja frango

Este leão dá a volta a tudo. O Sporting esteve a perder durante mais de 80 minutos, depois de um golo do japonês Kanya Fujimoto, mas, na reta final do encontro, o capitão Coates foi chamado ao papel de herói - um bis na remontada concluída nos descontos, com um frango que deitou o galo por terra. Líder soma e segue, agora a oito pontos do FC Porto.









Rúben Amorim apostou na fórmula prevista e quase teve lucro imediato. Nem dois minutos e Coates desperdiçou a primeira oportunidade de golo. Depois, foi Paulinho - ontem a jogar na terra que o viu nascer - a rematar para fora, num lance anulado por posição irregular, e finalmente, aos 12’, Matheus Nunes a obrigar Denis a intervenção de recurso. Um rugir inicial de leão que amainou com o tempo e com o levantar de crista do galo de Barcelos.

Sem medo de ter a bola no pé, a turma de Ricardo Soares empurrou o Sporting para trás e puxou de uma arma do Oriente. Kanya Fujimoto obrigou Adán a grande defesa e Baraye desbaratou a recarga. Pelo meio, Denis evitou um autogolo, mas logo o avançado japonês voltaria a tornar-se personagem principal. Passe de Claude Gonçalves e o jovem de 21 anos, sozinho, a finalizar para o 1-0.





Depois de uma impressionante chuvada, Amorim mexeu ao intervalo para tentar a bonança. Entraram Tiago Tomás e Gonçalo Inácio, saíram Antunes e Neto. Nove minutos e nada. Rúben não espera para ver e volta a mudar. Bragança lá para dentro, Matheus para fora. O Sporting apertou e com força. Pedro Gonçalves atirou para fora (57’) e foi imitado por Tiago Tomás, que, logo a seguir, ficou ofuscado pelo ouro entregue por Palhinha. A um metro da baliza, bola nas nuvens. Os avançados iam desperdiçando as oportunidades e a solução chegou da defesa. Coates, num remate de primeira, lançou aos 82’ as bases da obra de reviravolta que o próprio viria a concluir, nos descontos, agora de cabeça, com a ajuda de um desastrado Denis. O leão virou tudo no Minho e o sonho do título ganha ainda mais forma.