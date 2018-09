Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lille confirma inscrição de Rafael Leão e este aplaude no Twitter

Clube conseguiu resolver problemas financeiros e inscrever quatro reforços, travando notícias da intenção de saída do português.

19:43

O Lille confirmou esta terça-feira, através do Twitter, que a Comissão de Controlo dos Clubes Profissionais da DNCG aceitou a inscrição dos quatro últimos reforços do mercado de verão do clube, onde se inclui Rafael Leão, além de Rui Fonte, Jérémy Pied e Fernando Costanza. A confirmação foi dada após surgirem dados de que o internacional português quereria rescindir com o clube francês.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fr" dir="ltr">Le LOSC annonce que la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels de la DNCG a validé les 4 derniers contrats des joueurs recrutés par le LOSC à l’occasion du mercato estival : Jérémy Pied, Rafael Leão, Fernando Costanza et Rui Fonte. <a href="https://t.co/MpJVlRtXO3">pic.twitter.com/MpJVlRtXO3</a></p>— LOSC (@losclive) <a href="https://twitter.com/losclive/status/1036957642562969600?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2018</a></blockquote>

O jogador de 19 anos reagiu de imediato ao tweet do Lille, partilhando também a mensagem do clube da Ligue 1 nas redes sociais acompanhada por vários emojis.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr"> <a href="https://t.co/PunDNbBboO">https://t.co/PunDNbBboO</a></p>— Iamrafaeleao45 (@Rafael10459) <a href="https://twitter.com/Rafael10459/status/1036960237692043264?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2018</a></blockquote>

O internacional sub-19 rescindiu com o Sporting alegando justa causa, na sequência do ataque ao plantel leonino na Academia, em maio, e foi oficializado no Lille a 8 de agosto.