Liverpool na luta por Bruno Fernandes

Depois do Manchester United, Manchester City e Tottenham é a vez do Liverpool se juntar à corrida por Bruno Fernandes, médio do Sporting.A notícia foi avançada pelo jornal ‘The Sun’, afirmando que o campeão da Europa poderá chegar aos 80 milhões de euros para garantir o médio mais goleador de sempre na Europa numa só temporadas (32 golos).Miguel Pinho, representante do jogador, esteve na passada semana em Inglaterra, onde terá acertado com o novo clube do médio de 24 anos. O anúncio deve acontecer esta semana, antes do jogador partir para férias.Apesar de ter uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, o Sporting admite negociar o jogador por um valor a rondar os 70 milhões de euros. O próprio já reconheceu que está na altura de deixar Alvalade e que o campeonato inglês é o que mais agrada.Bruno Fernandes fez duas temporadas ao serviço do Sporting. Em 2016 foi contratado à Sampdoria por 8,5 milhões de euros.No verão de 2018 rescindiu com o Sporting após a invasão de Alcochete, mas acabou por voltar atrás e assinar novo vínculo contratual com os leões, mantendo a cláusula de 100 milhões de euros.As contratações do lateral-direito Rosier (Lyon) e do médio Eduardo (Belenenses) só devem acontecer após a venda de Bruno Fernandes. A dupla já tem, apurou o, acordo com os leões.