Bruno Fernandes agita mercado em Inglaterra

A luta continua acesa em Inglaterra por Bruno Fernandes. O Tottenham mantém-se como o maior candidato à contratação do médio, mas terá de se apressar, pois Manchester United e Liverpool também espreitam uma oportunidade.De resto, há uma exigência inalterável. Quem quiser garantir o internacional português terá de apresentar uma proposta de cerca de 70 milhões de euros ao Sporting.Embora sejam os principais interessados, os ‘spurs’ tardam em ‘atacar’ o capitão leonino, pois também têm Lo Celso (Bétis) em mente, segundo a imprensa inglesa, para substituir Eriksen, que está de saída.De resto, já têm circulado vários vídeos nas redes sociais com os melhores momentos do jogador entre os adeptos do Tottenham, que se mostraram entusiasmados.Os rivais dos ‘spurs’ estão mais reticentes na contratação, mas uma investida do Liverpool pode mudar tudo, até porque o médio já mostrou publicamente o seu agrado com o estilo de jogo da equipa de Jürgen Klopp. Já o Man. City, recorde-se, está fora da corrida há alguns dias.Também os italianos do Inter estarão interessado em Bruno Fernandes, mas o menor poder financeiro poderá afastá-los da corrida.Eduardo Henrique, médio de 24 anos do Belenenses, poderá ser anunciado como reforço do Sporting nas próximas horas. Os leões deverão pagar cerca de três milhões de euros aos azuis.