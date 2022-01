Entre 2009 e 2020, Luís Filipe Vieira movimentou em apenas uma conta bancária no Novo Banco qualquer coisa como 130 milhões. A conta era titulada pelo ex-presidente do Benfica e a sua mulher, Vanda, e as maiores entradas de dinheiro verificaram-se em 2009 e 2013, com depósitos anuais de 37 e 36 milhões respetivamente.