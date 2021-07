Luís Filipe Vieira responde este sábado ao juiz Carlos Alexandre

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica suspenso de funções, vai ser presente este sábado a primeiro interrogatório judicial, no âmbito do processo 'cartão vermelho', que investiga negócios e financiamentos suscetíveis de configurarem vários crimes.

Segundo o seu advogado, Magalhães e Silva, Luís Filipe Vieira "vai prestar declarações" ao juiz de instrução criminal e "responder a todas as questões" que lhe forem colocadas por Carlos Alexandre relativas "à matéria da indiciação", a partir das 09h00.

Luís Filipe Vieira, de 72 anos, será a última das quatro pessoas detidas no âmbito da investigação 'cartão vermelho' a ser ouvida pelo juiz Carlos Alexandre, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, antes da aplicação das medidas de coação.

Na sexta-feira, o empresário José António dos Santos foi o primeiro a prestar declarações, durante a manhã, seguindo-se, da parte da tarde, os interrogatórios de Bruno Macedo e de Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira.

Ao minuto Atualizado a 10 de jul de 2021 | 08:19