Luís Neto do Sporting permanece internado em "situação clínica estável"

O Sporting atualizou a situação clínica de Luís Neto, depois de o central ter sofrido uma fratura da grelha costal com pneumotórax associado na vitória contra o Moreirense (1-0). Segundo a informação disponibilizada pelos leões, o central "continua internado" e está "estável".Para além desta nota, na preparação para a deslocação ao terreno do LASK Linz, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa, os titulares do embate com os cónegos fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam às ordens de Silas no relvado. Refira-se que Jovane fez ginásio na parte inicial da sessão e, depois, integrou os trabalhos sob vigilãncia médica.À imagem de treinos anteriores, Silas recorreu à equipa de sub-23, tendo chamado os jovens Joelson Fernandes, Diogo Brás, Gonçalo Costa, Dimitar Mitrovski, Hugo Cunha e Eduardo Quaresma.