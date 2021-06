O Manchester City terá saído da corrida para contratar Nuno Mendes, lateral- esquerdo do Sporting.





Os ingleses querem apostar todas as fichas na aquisição de um avançado (Harry Kane do Tottenham é o preferido) e, neste momento, não estarão dispostos a dar 50 milhões de euros por um defesa, até porque no plantel existem alternativas para os próximos anos.