Manchester United de Ronaldo humilhado pelo Liverpool em Old Trafford

La cara de Sir Alex Ferguson es un poema #PremierLeagueDAZN ? pic.twitter.com/OWX5njUGgi — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2021

O Manchester United de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes foi este domingo humilhado em Old Trafford pelo Liverpool de Klopp. Aos '50 minutos de jogo a equipa do também português Diogo Jota já vencia por 5-0. Pogba foi expulso aos '60 minutos de jogo.Durante o encontro, uma filmagem das bancadas mostrava a cara de poucos amigos do antigo treinador e lenda do clube Sir. Alex Ferguson.

Salah foi o homem do jogo com três golos e Firmino protagonizou uma exibição de ouro pelos 'reds'. O português Diogo Jota também marcou.