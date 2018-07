Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manuel Fernandes segue para estágio do Sporting no lugar de Augusto Inácio

Este vai assumir as funções de diretor-geral para o futebol.

23:27

À SIC Notícias, no programa 'Playoff', Manuel Fernandes revelou ter sido contactado este domingo para seguir viagem na comitiva do Sporting, em substituição de Augusto Inácio, que segundo adiantou o 'Correio da Manhã' vai deixar o cargo de diretor-geral para o futebol.



"Ligaram-me antes de vir para o programa, mas ninguém me convidou para nada... Disseram que o Augusto Inácio ia ficar para tratar dos jogadores para emprestar e para resolver o problema dos vários jogadores. Vou acompanhar a equipa. Mais nada. Vou estar perto da equipa. Vou fazer parte da equipa. Nesta viagem vou substituir o Inácio... Vou numa função diferente da que tinha até agora. Nesta digressão vou como diretor de futebol", disse o até agora responsável do departamento de scouting do Sporting, que na mesma intervenção se assumiu como a solução para esta função nos dois meses que restam até às eleições.