Maratona de sacrifício acaba com atleta desmaiada

"Estou cá, estou viva. Não sei o que aconteceu. Lembro-me de ter passado a meia-maratona, porque por volta dos 18 quilómetros parei para ir à casa de banho, mas, depois, comecei a correr e caí para o lado, não me lembro de nada. Acordei rodeada de japoneses”, disse a maratonista Sara Moreira.“Foi um susto, já estou bem. Sei agora que passei os 21 quilómetros, mas não sei quando caí”, acrescentou, visivelmente abatida. A portuguesa já estava em quebra e seguia no 75º lugar, a 03.27 minutos do grupo de 12 atletas que liderava a maratona dos Jogos de Tóquio 2020, que decorreu em Saporo.